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Жителя Кубани приговорили к 12 годам за убийство на ферме

Краевой суд приговорил 42-летнего жителя Славянского района за убийство знакомого к 12 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

По версии следствия, 21 сентября 2023 года на ферме в хуторе Прикубанском Константин Самойлов и его сообщник Андрей Шубин распивали спиртное с 44-летним знакомым и его сожительницей. В ходе застолья возник конфликт на почве ревности. Нападавшие жестоко избили мужчину руками, ногами и сцепным болтом от трактора, после чего отправились спать.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Стремясь скрыть преступление, утром злоумышленники погрузили тело в ковш трактора, сбросили в оросительный канал и засыпали навозом. Останки обнаружили лишь через два месяца.

Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Краснодарского края. Суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», оба фигуранта признали вину в содеянном. Им вменяли п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц или по предварительному сговору).

Уголовное преследование Андрея Шубина было приостановлено в связи с заключением контракта на военную службу и отправкой в зону СВО.

Нурий Бзасежев

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