Жителя Славянского района осудили на 12 лет за убийство знакомого

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу об убийстве рабочего фермы в хуторе Прикубанском Славянского района. Фигуранта Константина Самойлова приговорили к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 21 сентября 2023 года Константин Самойлов вместе с сообщником Андреем Шубиным распивали алкоголь с двумя разнорабочими фермы. Во время возникшего конфликта из-за ревности они избили одного из знакомых руками, ногами и металлическим сцепным болтом от трактора. От ударов мужчина скончался на месте.

Обнаружив утром тело знакомого, соучастники завернули его в одеяло, погрузили в ковш трактора и вывезли к каналу. Намереваясь скрыть следы преступления, они сбросили мужчину и присыпали его отходами. Труп обнаружили через два месяца.

Оба фигуранта признали вину в содеянном. Им вменяли п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц или по предварительному сговору).

Уголовное преследование Андрея Шубина было приостановлено в связи с заключением контракта на военную службу и отправкой в зону СВО. Приговор в отношении Константина Самойлова в законную силу не вступил.

Анна Гречко