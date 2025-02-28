Генерала Попова вновь отправили в СИЗО

Тамбовский военный гарнизонный суд изменил меру пресечения генерал-майору Ивану Попову с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Генерал-майора отправят в ФКУ СИЗО-1 в Тамбовской области. Он арестован на два месяца. Господина Попова взяли под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов в зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Иван Попов в зале суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Военная прокуратура настояла на ужесточении меры пресечения из-за нарушений генерал-майором условий домашнего ареста. В том числе Иван Попов отказался проходить медосвидетельствование, когда его по дороге из Тамбова в Москву остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Ивана Попова, бывшего командующего 58-й общевойсковой армией, арестовали в мае 2024 года по делу о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 2 ст. 292 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение утверждает, что экс-командующий причастен к хищению в 2023 году металлоизделий на 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для нужд армии. Иван Попов не признает вину.

Летом того же года 235-й гарнизонный военный суд смягчил Ивану Попову меру пресечения и отправил его под домашний арест.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «От генерала никакого ущерба».