Краевые власти планируют КРТ участка рядом со строящейся ареной на Локомотивной

Краевое министерство имущества и градостроительства сегодня опубликовало приказ о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) рядом со строящейся многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе Перми на ул. Локомотивная. Участок площадью 2, 5 га на территории бывшего «Товарного двора» примыкает к стройгородку арены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минград Фото: минград

Предельный срок КРТ – 6 лет с момента заключения договора. Застройщик будет выбран по результатам торгов.

Основные виды использования участка в период КРТ: предпринимательство, научно-производственная деятельность, общественное управление, развлекательные мероприятия, гостиничное обслуживание, объекты торговли. При этом максимальная высотность зданий может составить 119 метров (около 39 этажей).