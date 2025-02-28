Суд арестовал бывшего зампреда правительства Рязанской области

Советский районный суд Рязани отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя правительства региона Артема Никитина, сообщает прокуратура Рязанской области. Его подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артём Никитин

Фото: правительство Рязанской области Артём Никитин

Фото: правительство Рязанской области

Ранее сообщалось о задержании Артема Никитина. Следствие считает, что фигурант потребовал взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении договоров с компаниями, которые курировал госслужащий. По версии Следственного комитета России (СКР), Артем Никитин сообщал предпринимателю данные об условиях закупок и содействовал тому, чтобы коммерсант безальтернативно выигрывал аукционы. Чиновник потребовал за это 17 млн руб., утверждает СКР.

Артем Никитин занимал должность заместителя председателя правительства Рязанской области с декабря 2021 года. В феврале 2025 года губернатор Рязанской области Павел Малков подписал указ об увольнении Артема Никитина с должности. Уточнялось, что госслужащий ушел по собственному желанию.