WSJ: Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком США

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, согласно которому английский будет признан официальным языком США. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США.

«В пояснительной записке к указу говорилось, что целью превращения английского языка в национальный является содействие единству, повышение эффективности работы правительства и обеспечение гражданской активности»,— отмечается в публикации WSJ.

Как пишет издание, указ отменит выданный экс-президентом Биллом Клинтоном федеральный мандат. Он накладывает обязательства на агентства и других получателей федерального финансирования по оказанию помощи с переводом людям, которые не говорят по-английски. При этом агентства по-прежнему смогут предоставлять документы и услуги на языках, отличных от английского, уточняется в документе.

В ходе президентской кампании Дональд Трамп выражал обеспокоенность тем, что студенты-мигранты, которые не говорят по-английски, не могут общаться в классах. Американский лидер неоднократно высказывался в поддержку английского языка и утверждал, что жители США должны говорить именно на нем. Администрация Дональда Трампа заблокировала испаноязычную версию веб-сайта Белого дома.

Анастасия Домбицкая