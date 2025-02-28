Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на жителей Каменска

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности в Каменске-Шахтинском. По версии следствия, местные власти не обеспечили отлов безнадзорных собак, в результате чего пострадали местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Травмы получили 16 горожан, часть из них попала в больницу. Люди обращались с жалобами в администрацию города, однако нападения животных, длящиеся с сентября прошлого года, продолжились. В ходе расследования сотрудники ведомства проверяют деятельность Департамента строительства и ЖКХ.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собак на жителей Морозовска. В донском городе от укусов животных пострадали уже 15 человек, среди них есть дети.

Дмитрий Ковалевский