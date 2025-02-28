Суд отменил соглашение о строительстве ТРЦ «Грин Парк» за 2 млрд в Ноябрьске

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) расторг соглашение между истцом АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ответчиком ООО «Итан Групп». Соглашением об инвестиционной деятельности в Арктической зоне предусматривалось строительство в Ноябрьске ТРЦ «Грин Парк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соглашение об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ было заключено между сторонами в июле 2022 года, ООО «Итан Групп» было внесено в реестр резидентов Арктической зоны. Компания обязалась в период с 2022 по 2026 год реализовать проект по строительству торгового центра, вложив более 2 млрд руб. (в том числе 1,94 млрд капитальных вложений), создать 29 рабочих мест. Торговый центр должен был появиться на участке по ул. Цоя.

Начало инвестиционной стадии было запланировано на III квартал 2022 года, но ООО «Итан Групп» нарушило условия соглашения. Компания не вложила в строительство никаких средств. В адрес «Итан Групп» направили уведомление о необходимости устранения нарушений до марта 2024 года, но они не устранены до сих пор.

Документы о расторжении соглашения были направлены резиденту, но он не подписал их и не предоставил ответ, в суд представители компании не явились. Суд постановил расторгнуть соглашение и взыскать с «Итан Групп» 50 тыс. руб. на оплату государственной пошлины.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Итан Групп» зарегистрировано в марте 2022 года, учредителем и генеральным директором выступает Евгений Ткачев, владеющий также ООО «Ямми До» и ООО «Вкусный До».

Анна Капустина