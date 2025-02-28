Директора по закупкам «Макфы» арестовали по делу о взятке

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлену Паршину. Обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ) пробудет в СИЗО до 27 апреля, сообщили в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

Ранее по этому уголовному делу арестовали начальника службы закупа зерна АО «Макфа» Ивана Тофана. По версии следствия, он и Владлен Паршин планировали получить не менее 16 млн руб. от представителя коммерческой организации в обмен на подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых, когда им передали первую часть взятки в размере более 1 млн руб. через менеджера «Макфы». Этот сотрудник компании, подчиненный Ивана Тофана, также был задержан и обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

В 2024 году АО «Макфа» перешло под контроль государства в лице Росимущества. Такое решение принял Центральный районный суд. Иск Генпрокуратура подала в ноябре 2024 года. Ответчиками по нему были бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, члены их семей и связанные с ними лица.