Начальника службы закупа зерна «Макфы» отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу начальника службы закупа зерна АО «Макфа» Ивана Тофана, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его отправили в СИЗО до 27 апреля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го директор по закупкам и снабжению компании Владлен Паршин и начальник службы закупа зерна Иван Тофан планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. Взамен они обещали беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых с поличным, когда им через менеджера «Макфы» была передана первая часть взятки в размере более 1 млн руб. Менеджера компании, подчиненного Ивана Тофана, тоже задержали. Ему вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следователи провели обыски на местах работы и жительства фигурантов.

Виталина Ярховска