Где в Липецке отключат холодную воду с 1 по 3 марта

В связи с проведением ремонтных работ «РВК-Липецк» приостановит подачу холодной воды в 87 многоквартирных домов и на 18 улицах частного сектора. Ограничения будут действовать с 1 по 3 марта. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

1 марта с 10:00 до окончания работ ограничения будут действовать по следующим адресам:

улица Студ. Городок, 13, 11;

проезд Строителей, 10, 4;

частный сектор: улицы Достоевского, Хмельницкого, Крылова.

2 марта с 10:00 до окончания работ воду отключат по следующим адресам:

улица Ангарская, 3, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 23, 23а, 21, 25, 27, 29, 22а, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3а;

улица Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16;

улица Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;

улица Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

улица Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;

улица Юношеская, 13;

улица Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1;

переулок Рудный, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6;

частный сектор: переулки Клеверный, Усадебный, Дружный, Чистый, Любимый, Технологический, Бытовой, Ландшафтный, Малый, Сырский улицы Алфавитная, Автодорожная, Шахматная, Почтовая, Базарная.

3 марта с 10:00 до завершения ремонта в зону отключения попадут дома на улице Космонавтов, 100, 102, 104, 106, 108.