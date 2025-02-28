В Новороссийске устроят стрельбу из холостых орудий в рамках реконструкции

Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках патриотического мероприятия «Великая держава» в Новороссийске. Оно состоится 1 марта на площадке перед кинотеатром «Нептун» в 14:00, сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Во время реконструкции из-за стрельбы холостых орудий в городе будут слышны выстрелы. Граждан просят сохранять спокойствие.

Гости мероприятия смогут посетить выставку военной техники, принять участие в различных мастер-классах.

Алена Воробьева