Названы лидеры «Локомотива» по показателям умных шайб

Континентальная хоккейная лига представила лидеров ярославского «Локомотива» по показателям умных шайб. Информация опубликована на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Лидеры представлены по трем показателям. Первым из них является дистанция, пройденная как с шайбой, так и без нее. По этому критерию лучшим на настоящее время в ярославском клубе является Андрей Сергеев. Без шайбы он проехал 235 км. в этом сезоне. С шайбой больше всего проехал Артур Каюмов — 13,9 км.

По показателю «передачи и ожидаемые голы» лучшими в «Локомотиве» стали Андрей Сергеев среди защитников, Артур Каюмов среди нападающих. Максим Шалунов стал сильнейшим в клубе по показателю ожидаемые голы.

По показателю «борьба за шайбу» отличились Александр Елесин, Георгий Иванов и Максим Березкин. Напомним, что 2 марта «Локомотив» сыграет на выезде с ХК «Сочи». Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф. На счету железнодорожников 89 очков: команда Игоря Никитина победила в 43 играх и проиграла в 17 матчах.

Алла Чижова