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Названы лидеры «Локомотива» по показателям умных шайб

Континентальная хоккейная лига представила лидеров ярославского «Локомотива» по показателям умных шайб. Информация опубликована на сайте КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Лидеры представлены по трем показателям. Первым из них является дистанция, пройденная как с шайбой, так и без нее. По этому критерию лучшим на настоящее время в ярославском клубе является Андрей Сергеев. Без шайбы он проехал 235 км. в этом сезоне. С шайбой больше всего проехал Артур Каюмов — 13,9 км.

По показателю «передачи и ожидаемые голы» лучшими в «Локомотиве» стали Андрей Сергеев среди защитников, Артур Каюмов среди нападающих. Максим Шалунов стал сильнейшим в клубе по показателю ожидаемые голы.

По показателю «борьба за шайбу» отличились Александр Елесин, Георгий Иванов и Максим Березкин. Напомним, что 2 марта «Локомотив» сыграет на выезде с ХК «Сочи». Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф. На счету железнодорожников 89 очков: команда Игоря Никитина победила в 43 играх и проиграла в 17 матчах.

Алла Чижова