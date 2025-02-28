Владелец кофеен Perfetto Caffe в Воронеже планирует открыть кафе за 7 млн рублей

Владелец сети кофеен Perfetto Caffe Павел Бусыгин планирует открыть кафе в центре Воронежа. Об этом предприниматель сообщил на своей странице во «Вконтакте». По словам бизнесмена, строительные работы скоро должны завершиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Со страницы Павла Бусыгина во «Вконтакте» Фото: Со страницы Павла Бусыгина во «Вконтакте»

Господин Бусыгин рассказал «Ъ-Черноземье», что вкладывает в открытие кафе 7–8 млн руб. совместно с другим предпринимателем, имя которого он предпочел не раскрывать. Заведение будет называться Ramo, что в переводе с испанского означает «букет». Бизнесмен рассчитывает выйти на окупаемость в течение трех–шести месяцев после открытия.

Помещение под заведение по адресу проспект Революции, 44 находится в аренде. Его площадь составляет 100 кв. м. На сегодня в нем готовы системы водоснабжения, электричества, вентиляции, охраны и музыки. Расставлена часть оборудования. В планах — доукомплектовать кухню, обустроить бар и расставить мебель.

«Мне было важно вычистить энергетически помещение, чтобы не осталось никакой грязи. Поэтому реально поднимали много слоев прошлых ремонтов, уходили на полметра в землю и поднимали все обратно. Но мы сохранили то, что представляет истинную ценность: лепнину на потолках, которая является охраняемым объектом культурного наследия, долго вычищали и восстанавливали мрамор на стенах»,— добавил предприниматель.

В конце января в Воронеже закрылось семейное кафе «Андресон».

Егор Якимов