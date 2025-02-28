Роспотребнадзор подтвердил безопасность пляжей Крыма и Севастополя

Роспотребнадзор не выявил отклонений от санитарных нормативов в морской воде и прибрежном песке Крыма и Севастополя. Специалисты ведомства также дали благоприятную оценку экологическим рискам для территорий Сочи, Туапсе и Геленджика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе проведено более 2,5 тыс. анализов морской воды. Исследовано более 7,7 тыс. проб песка на наличие нефтепродуктов и токсичных веществ.

Положительные прогнозы по рискам получили Сочи, Туапсинский округ (включая Новомихайловское и Джубгское городские поселения, Небугское сельское поселение), Геленджик с Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципальные образования Лазаревское и Новороссийск.

Пляжи Анапы и Темрюкского района, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, будут открыты для посетителей только после подтверждения их соответствия действующим санитарным правилам.

В рамках контроля специалисты также провели 3 тыс. исследований воды из источников питьевого водоснабжения и свыше 10,5 тыс. анализов атмосферного воздуха. По всем этим показателям отклонений от нормативов не обнаружено.

Ведомство продолжает мониторинг безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море. В лабораториях Роспотребнадзора в Анапе и Ялте уже проведено более 1,6 тыс. исследований рыбы. Несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены.

Загрязнение акватории Черного моря произошло 15 декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть». В течение 1,5 часов затонули два судна. Из танкеров вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

Анна Гречко