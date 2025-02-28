Депортацию возвращают в работу

Американцы депортировали россиянина, выдачи которого Генпрокуратура добивалась несколько лет. Речь идет о человеке, которого обвиняют в разбойном нападении. 10 лет назад Дмитрий Кошелев вместе с подельниками, переодевшись бойцами спецназа, напал на людей, которые сидели в машине на территории аэропорта Пулково, сообщает Генпрокуратура. По данным следствия, было похищено денег и ценностей на $1,5 млн. По горячим следам поймать преступников не удалось, и пять лет назад Кошелев был объявлен в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Три года назад имя Кошелева всплыло в базах американских правоохранителей в связи с возможным нарушением иммиграционного законодательства. Так Генпрокуратуре удалось добиться его депортации. Но дело ускорило и потепление в отношениях США и России, убежден управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд», юрист-международник Сергей Водолагин: «Были попросту заморожены контакты между правоохранительными органами. То есть никакие запросы не исполнялись, игнорировались, хотя по линии и Интерпола, и прямых контактов они направлялись. То же самое происходило по линии судов. Мотивировки никакой не было, поступали ответы: "Мы поручения российской прокуратуры исполнять не будем", вот просто так. После 2022 года это приобрело крайние формы, это была глухая стена. Теперь фон изменился, и они быстро все сделали.

Думаю, что постепенно будет восстанавливаться сотрудничество между и правоохранительными органами, и спецслужбами. Но наверняка не по всем категориям дел.

По каким-то кейсам это будет легче. Например, по очевидно уголовным статьям, как "разбой" в этом случае. А в каких-то ситуациях может быть все по-другому. Например, некоторые виды деяний у нас считаются преступлениями, а в другой стране это может быть не так. Так, в той же Швейцарии по налогам чаще всего начинается административное преследование, а не уголовное, они могут и не выдавать нарушителей».

Однако некоторые юристы считают, что политический фон не влияет на процессы по депортации или экстрадиции в Россию. В пробуксовке этих схем зачастую виновата сама Генпрокуратура, которая составляет свои запросы с нарушениями, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант: «То, что наша прокуратура публично жаловалась на сократившееся количество удовлетворенных запросов и увеличившееся число отказов, связано, на мой взгляд, с качеством самих документов. Сформулировано так, что нельзя понять, что же на самом деле человеку инкриминируется. Статья обвинения названа, а в чем выразилось это преступление, невозможно понять, не представлены подтверждения обоснованности. То есть там не проверяется, конечно, вся доказательственная масса, но должно быть сформулировано хотя бы в общих чертах, на чем основано это обвинение. Кроме того, есть целый ряд гарантий, которые должно дать государство, запрашивающее выдачу, должна быть соблюдена вся процедура».

В июне 2024-го The New York Post писала, что американские пограничники получили предписание незамедлительно выдворить за пределы США нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран бывшего СССР. Уточнялось, что действие меморандума распространяется на сектор Сан-Диего, это самый загруженный район Штатов, куда прибывает наибольшее количество нелегалов. Среди них, по данным СМИ, в прошлом году было 43 тыс. уроженцев России.

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Светлана Белова