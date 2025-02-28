Жители Дона стали оплачивать покупки QR-кодом в четыре раза чаще

В Ростовской области по итогам минувшего года количество покупок с помощью QR-кода увеличилось в четыре раза, сообщает пресс-служба Юго-Западного Сбербанка.



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Так, в 2024 году с помощью сервиса SberPay дончане совершили более 19 млн платежей через QR-код, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Кроме того, объем таких покупок также вырос в четыре раза.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим отметил, что безналичная оплата стала повседневной практикой для жителей региона из-за высокого уровня безопасности и удобства.

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Также среди жителей Дона количество оформленных заказов через онлайн-сервисы при помощи SberPay за год составило более 2 млн товаров и показало рост в 20%.