В Российский Красный Крест стали чаще обращаться за психологической помощью

Число запросов на психологическую поддержку через горячую линию Российского Красного Креста в 2024 году выросло на 34%, сообщается в Telegram-канале организации. Общее число таких звонков составило 23,3 тыс. (в 2023 году — 17,4 тыс.). Особенно остро поддержка потребовалась людям в марте, после теракта в «Крокус Сити Холле», и в августе, после атаки ВСУ на Курскую область, пояснили в РКК.

Пиковые дни обращений пришлись на новогодние праздники и годовщины трагических событий. Отмечается, что 23 марта, на следующий день после теракта в «Крокусе», на линию обратились 370 человек. 10 августа, спустя четыре дня после начала операции ВСУ в Курской области, число обращений составило 470.

Согласно инфографике, 58% обращений касались адаптации людей после кризисных ситуаций, 23% — содержали депрессивные симптомы. Среднее количество обращений в день составляло 70-80.

Из положительных тенденций — люди стали более открыто говорить о проблемах и «все больше осознавать значимость психологического здоровья», отметили в РКК.

Полина Мотызлевская