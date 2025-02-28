Крымский бизнес получил 249,5 млрд рублей кредитов в 2024 году

Юридические лица и индивидуальные предприниматели Крыма получили банковские кредиты на сумму 249,5 млрд руб. в 2024 году, что превышает показатели 2023 года на 21,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитный портфель предпринимателей региона за год увеличился более чем на 40% и к началу 2025 года достиг 228,6 млрд руб. Темпы роста займов превосходят общероссийские показатели (18,5%) и индикаторы Южного федерального округа (23,0%). Финансирование крупного бизнеса за прошлый год выросло почти на 22%.

Руководитель отделения Банка России по Крыму Игорь Цветков отметил, что на малые и средние компании пришлось почти 58% всего объема выданных в 2024 году корпоративных займов. Субъектам МСП предоставлено свыше 144 млрд руб., что почти на 42% больше, чем годом ранее.

Анна Гречко