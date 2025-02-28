СПЧ предложил установить возрастной ценз для покупки крупных собак

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину предложения по предотвращению нападений бездомных собак на людей. В частности, господин Фадеев указал на необходимость создать реестр домашних собак и сформировать «черные списки» недобросовестных заводчиков, а также установить возрастной ценз для владельцев собак крупных пород. Кроме того, предлагается обязать застройщиков создавать площадки для выгула и дрессировки собак.

Согласно сообщению пресс-службы СПЧ, реестр домашних собак может быть объединен с порталом «Госуслуг» и частными регистрами кинологических организаций. Минцифры это предложение поддерживает, указали в совете, но с условием выделения бюджетных средств на создание реестра.

Помимо возрастных ограничений, владельцев крупных собак предлагается обязать проходить кинологические курсы на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации либо иных аккредитованных организаций. Не прошедших такие курсы предлагается лишать прав на приобретение собаки. О каком возрастном цензе идет речь — в СПЧ не уточнили.

25 февраля Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи представить в «оперативном режиме» законопроект по защите детей от нападений бездомных собак. Тогда на парламентском заседании член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев представлял данные, согласно которым за 2024 год от бездомных собак пострадало 237 тыс. граждан. По поручению господина Володину, совет Думы должен рассмотреть законопроект уже 3 марта, в тот же день его необходимо внести в Госдуму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с одичалыми».

Полина Мотызлевская