Больше половины жителей Ижевска считают кредиты дорогой в «долговую яму»

59% жителей Ижевска высказали мнение, что кредит ведет к «долговой яме». Согласно опросу сервиса SuperJob, за последние шесть месяцев 34% респондентов воспользовались кредитом. Причем мужчины брали займы чаще женщин. Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков горожане в возрасте 35 до 45 лет — 39%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

13% респондентов считаю кредит полезным финансовым инструментом. Мнения, что «нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность и лучше с ними, чем без них», придерживаются больше представительницы прекрасного пола. Положительное мнение о кредитах чаще высказывают те, кто ими пользовался: 25% одобряющих из тех, кто пользовался деньгами банка и 9% — кто не брал кредит.