В отношении бизнесмена из Невинномысска возбудили дело из-за долга по зарплате
В Невинномысске фигуранта уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам организации обязали погасить все задолженности, сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой организации возбудил краевой Следственный комитет.
«Установлено, что у общества в период с августа по декабрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 17 работниками на общую сумму более 3 млн руб.»,— добавили в ведомстве.
Надзорное ведомство вынесло представление в адрес руководителя фирмы.