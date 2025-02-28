В отношении бизнесмена из Невинномысска возбудили дело из-за долга по зарплате

В Невинномысске фигуранта уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам организации обязали погасить все задолженности, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой организации возбудил краевой Следственный комитет.

«Установлено, что у общества в период с августа по декабрь 2024 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 17 работниками на общую сумму более 3 млн руб.»,— добавили в ведомстве.

Надзорное ведомство вынесло представление в адрес руководителя фирмы.

Николай Аксенов