В Челябинске экс-главу дорожной компании будут судить за дачу взяток

Прокуратура Челябинской области утвердила заключение по уголовному делу бывшего директора Уральского филиала АО «ДЭП №33», обвиняемого в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) сотруднику Ростехнадзора за приемку некачественного ремонта трассы М-5. Материалы направлены в Советский районный суд Челябинска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2020 года директор филиала подрядной организации через посредника передал заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора взятку 700 тыс. руб. за беспрепятственное проведение итоговой проверки и выдачу положительного заключения по объекту строительства и реконструкции участка трассы М-5. Часть работ на объекте была не выполнена, считает следствие

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.

Обвиняемый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе следствия было арестовано его имущество общей стоимостью 11 млн руб., а также банковские счета в пределах 44,8 млн руб.