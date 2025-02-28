Красивая жизнь дорого обошлась

В Подмосковье женщина отсудила алименты благодаря снимкам в соцсетях. Она обнаружила страницу новой избранницы ее экс-супруга, которая активно делилась фотографиями роскошной жизни, а также демонстрировала дорогие сумки от Dolce & Gabbana и Hermes. По словам адвоката, женщина подала на алименты еще в 2015 году, за два года до развода. Первое время супруг выплачивал необходимую сумму и даже передал ей квартиру. Однако спустя какое-то время начал заявлять о финансовых трудностях и прекратил выплаты. Тогда в одиночку содержащая дочь россиянка и подала в суд на отца ребенка. В ходе разбирательств тот говорил о проблемах с бизнесом, ограниченные доходы и взятую в кредит машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако именно фотографии в соцсетях стали решающим фактором, который указал на нестыковки в деле, пояснила адвокат, которая вела это дело, Алина Селиханова: «Моя клиентка подала на увеличение размера алиментов в связи с изменившимся материальным положением супруга. Они принесли документы в суд с небольшими страховыми отчислениями. Адвокат со стороны бывшего мужа сказал, что это все наши домыслы, ничего подобного, шикарно отец ребенка не живет. Мы нотариально заверили все фотографии его новой пассии и представили суду. Это не просто девушка, а его новая жена, у них есть свидетельство о заключении брака. И на ее страницах она прямо всячески транслировала их роскошную жизнь, то есть подписывала посты в том духе, что ее муж богат, он ее всем обеспечивает.

В таких спорах каждая сторона доказывает тот факт, на который ссылается. Вот мы принесли эти скрины, они заверены нотариально, что это действительно присутствует на такой-то странице у человека. Если оппоненты говорят, что предметы роскоши приобретены на деньги новой жены, то нужно принести чеки о покупке, другие доказательства того, что у нее есть эти деньги. То есть это мы уже их обязываем доказать подобные тезисы».

Впрочем, управляющий партнер юридической компании Kislov.Law Сергей Кислов не считает позицию суда революционной и сомневается, что она может существенно повлиять на практику: «Используются абсолютно любые источники информации, в том числе публичные социальные сети, опросы людей, какие-то документы, которые по запросам адвокат получает.

Я сомневаюсь, что суд, принимая решение о взыскании алиментов в конкретном случае, руководствовался исключительно фотографиями. Это стало дополнительным эмоциональным моментом с точки зрения определения размера выплат.

Все представленные сторонами доказательства оцениваются, исходя из внутреннего предубеждения, то есть насколько они относимы, информативны. Потом в целом рассматривается дело, его обстоятельства, доводы и чем они подтверждены. Сейчас адвокаты представляют в качестве доказательств любые сведения, любую информацию, которую могут получить и предоставить суду. Они информируют своих доверителей о том, что их деятельность, в том числе публикации в социальных сетях, могут стать доказательствами того или иного факта».

В мае этого года начнет действовать закон о создании реестра должников по алиментам. Работодатели будут обязаны проверять своих сотрудников на наличие в этом списке. Если сотрудник в нем окажется, то часть его зарплаты будет удерживаться для выплаты алиментов детям.

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Андрей Дубков