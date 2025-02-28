Хирург Дикарев прокомментировал состояние ребенка, на которого напали хаски

Девятилетний мальчик, пострадавший от нападения двух хаски в одном из горных сел близ Адлера, остается в тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром 26 февраля, когда мальчик отправился на велосипеде к отцу, но не добрался до места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Одну из собак усыпили, ее содержимое желудка передали хирургам. Однако утраченные ткани не прижились. Пластический хирург Алексей Дикарев отметил, что в подобных случаях первые часы критически важны, но реконструктивная операция возможна. Специалисты подберут тактику лечения с учетом роста ребенка, приводит «"КП"-Кубань» слова хирурга.

Врач отметил, что детская восстановительная хирургия имеет свои особенности. Маленький пациент растет, а вместе с ним его лицо. Поэтому важно выбрать правильную тактику лечения.

«Ъ-Кубань» писал, что состояние ребенка стабилизировалось, однако медики оценивают его как тяжелое и опасное.

Вячеслав Рыжков