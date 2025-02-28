Состояние искусанного собаками мальчика в Сочи стабилизировалось

Состояние девятилетнего мальчика, на которого напали две собаки в Сочи, стабилизировалось, однако медики оценивают его как тяжелое и опасное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Происшествие случилось 26 февраля в одном из садовых товариществ Сочи. Животные, находившиеся без присмотра, сорвались с цепи и набросились на ребенка. У пострадавшего диагностированы множественные раны лица.

28 февраля владельцу псов предъявили обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). На допросе мужчина признал вину и сообщил, что некоторое время не кормил своих питомцев.

Алина Зорина