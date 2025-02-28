Медицина, факторинг и информационная безопасность

Как укрепить свои позиции на рынке и найти потенциальных партнеров, повысить уровень кибербезопасности в компании, узнать новые технологии в медицине и сельском хозяйстве — расскажут эксперты на деловых мероприятиях, которые состоятся в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

С 4 по 5 марта в выставочном комплексе «Экспо» пройдет выставка «Здоровье матери и ребенка 2025». На экспозиции будут представлены современные лекарственные препараты, оборудование и услуги, применяемые в сфере охраны и профилактики здоровья матери и ребенка. В рамках деловой программы запланировано проведение пленарного заседания, Дня организатора здравоохранения «Служба детства и родовспоможения» и более десяти научно-практических конференций.

6 марта в Общественной приемной «Единой России» состоится мастер-класс «Клиенты на всю жизнь. Как создать "вау-эффект", чтобы клиент рекомендовал вас друзьям». Организаторы обещают поделиться готовыми инструментами для увеличения потока клиентов, повышения их лояльности и создания личного бренда.

В отеле Hills Garden 13 марта сотрудники Альфа-банка расскажут «Как превратить отсрочку в деньги? О факторинге простыми словами». В программе — виды факторинга, особенности и преимущества для разных отраслей, а также реальные успешные кейсы компаний.

13 и 14 марта в гостинице «Башкирия» пройдет форум информационной безопасности CyberSecurity Sabantuy. На мероприятии расскажут о трендах в сфере цифровизации, эволюции киберугроз и методах защиты информации.

С 18 по 21 марта в выставочном комплексе «Экспо» пройдет международная выставка и агропромышленный форум «Агрокомплекс 2025». Мероприятие соберет представителей сферы АПК, производителей сельскохозяйственного оборудования, агрохимии и так далее. В ходе форума участники обсудят различные вопросы: цифровые инновации и решения для российского АПК, технологический суверенитет сельхозпроизводства, развитие растениеводства, средства защиты растений и биотехнологии и многие другие.

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