Норвежская компания начнет производить ракеты на Украине

Глава норвежской Kongsberg Defence & Aerospace, производящей зенитно-ракетные комплексы NASAMS, Эйрик Ли заявил о планах наладить выпуск ракет на Украине. В интервью Euractiv господин Ли заявил, что совместные предприятия могут быть открыты в ближайшие месяцы.

«Мы хотим использовать мощности украинской промышленности. В долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем ПВО»,— заявил глава Kongsberg Defence & Aerospace.

Главной целью предприятий будет увеличение производства ракет ПВО для ВСУ «на основе украинской технологии». По словам Эйрика Ли, речь идет о «массовом производстве ракет».

NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими целями на малых и средних высотах, включая самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Первые два комплекса NASAMS были переданы Украине Соединенными Штатами в октябре 2022 года.

О поставках Украине вооружения из Европы читайте в материале «Ъ» «Евросоюз еще повоюет».