Нижегородская епархия намерена построить дом причта в «Семейном квартале»

Нижегородская епархия намерена построить дом причта в создаваемом «Семейном квартале» в Нижнем Новгороде. 28 февраля совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области с оговорками одобрил заявку о выделении участка под строительство. Ранее епархии уже одобрили строительство храма на смежной площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Семейный квартал» нижегородское правительство намерено создать на базе городской клинической больницы №30, которая находится на улице Березовской в Московском районе.

Сейчас на запрашиваемой епархией территории находятся гаражи, в том числе два в собственности РФ и девять в собственности региона. Еще три — самовольные, их уже решено снести.

В минграде указали, что по участку проходит наземная теплотрасса, которую в случае строительства нужно будет перенести. Администрация города не против проекта, если заявитель проведет все согласования и за свой счет вынесет теплотрассу, что будет довольно затратным.

Замгубернатора Егор Поляков предложил не отказывать в заявке, так как епархия «не чужая», и дом причта в «Семейном квартале» лишним не будет. Если вопрос с теплотрассой не решат, то согласование отменят.

При этом епархии на сегодняшнем заседании отказали в выделении участка под строительство храма в районе проспекта Героев Донбасса. Сейчас территория занята парковкой, а в дальнейшем там планируется разворотная площадка для общественного транспорта. В мэрии пообещали подобрать под религиозный объект другую площадку.

Галина Шамберина