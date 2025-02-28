Директор «Трассы 74», обвиняемый в получении взятки, не смог оспорить арест

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции, которая отправила директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова в СИЗО до 4 апреля. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты просили изменить меру пресечения, поскольку посчитали, что стороной обвинения не представлено достоверных доказательств о возможности фигуранта скрыться от органов следствия. Также они обратили внимание на материалы, характеризующие личность Сергея Ефимова, и наличие на счетах его матери 1 млн руб. для обеспечения залога.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директора учреждения задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 февраля. По версии следствия, Сергей Ефимов в 2022-2024 годах получил 4 млн руб. от заместителя директора ООО ПКФ «Глобус» за предоставление земельного участка для размещения завода по изготовлению асфальта. Территория была передана учреждению для размещения спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу, автокроссу.

Виталина Ярховска