В Ставрополе изменилась стоимость проезда в маршрутках
В Ставрополе установили новый максимальный размер тарифа за одну поездку в автобусах малого класса. Документ размещен на портале правовой информации региона.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Новый предельный тариф в автобусах до 5 тонн теперь составляет 31 руб., 27 коп., за одну поездку. Это означает, что перевозчики на маршрутах, где цена билета сейчас меньше, могут поднять стоимость до указанной в постановлении тарифной комиссии суммы.
Напомним, что перевозчики, устанавливающие цены на свои услуги согласования с властями, подняли стоимость билетов в январе — феврале.