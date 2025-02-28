В Ставрополе изменилась стоимость проезда в маршрутках

В Ставрополе установили новый максимальный размер тарифа за одну поездку в автобусах малого класса. Документ размещен на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новый предельный тариф в автобусах до 5 тонн теперь составляет 31 руб., 27 коп., за одну поездку. Это означает, что перевозчики на маршрутах, где цена билета сейчас меньше, могут поднять стоимость до указанной в постановлении тарифной комиссии суммы.

Напомним, что перевозчики, устанавливающие цены на свои услуги согласования с властями, подняли стоимость билетов в январе — феврале.

Николай Аксенов