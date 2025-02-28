УФАС нашел признаки сговора между больницей и ритуальными организациями Ижевска

В Ижевске выявили признаки сговора между ГКБ №8 и двумя ритуальными организациями, сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии. В 2024 году больница заключила с ними ряд договоров «в обход конкурентной процедуры», несмотря на наличие контракта, заключенного по результатам торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело о нарушении Закона о защите конкуренции (ст. 16) находится в стадии рассмотрения. Если вину участников подтвердят, то к ним применят меры административного реагирования.