В Пятигорске завершают строительство дома для переселенцев из ветхого жилья
В Пятигорске на улице Пальмиро Тольятти завершается строительство нового дома для переселенцев из ветхого жилья, сообщает и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.
Фото: Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
Строительство ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, устанавливают остекление лоджий и благоустраивают прилегающую территорию.
По словам Андрея Уварова, объект готов на 88%, строительство планируется завершить в этом году.