В Пятигорске завершают строительство дома для переселенцев из ветхого жилья

В Пятигорске на улице Пальмиро Тольятти завершается строительство нового дома для переселенцев из ветхого жилья, сообщает и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края Фото: Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

Строительство ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, устанавливают остекление лоджий и благоустраивают прилегающую территорию.

По словам Андрея Уварова, объект готов на 88%, строительство планируется завершить в этом году.

Николай Аксенов