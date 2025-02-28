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В Пятигорске завершают строительство дома для переселенцев из ветхого жилья

В Пятигорске на улице Пальмиро Тольятти завершается строительство нового дома для переселенцев из ветхого жилья, сообщает и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Фото: Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

Фото: Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

Строительство ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, устанавливают остекление лоджий и благоустраивают прилегающую территорию.

По словам Андрея Уварова, объект готов на 88%, строительство планируется завершить в этом году.

Николай Аксенов

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