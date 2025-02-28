Пассажиропоток КТТУ увеличился до 116 млн человек в 2024 году

Муниципальное предприятие «КТТУ» перевезло 116 млн пассажиров в 2024 году, что превысило показатели предыдущего года на 2,4%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КТТУ Фото: пресс-служба КТТУ

Основную долю в объеме перевозок занимает трамвайное сообщение. Маршрутами компании воспользовались около 76 млн человек из общего числа пассажиров.

По итогам 2024 года доход МУП «КТТУ» составил 4,7 млрд руб. Компания также отмечает отсутствие просроченной кредиторской задолженности на протяжении последних пяти лет.

В 2023 году пассажиропоток предприятия достиг около 113 млн человек, что на 4% превысило результаты предыдущего года. В 2022 году транспортом компании воспользовались 107,4 млн пассажиров.

Днем ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодара заключили контракт на проектирование трамвайной ветки в микрорайон Гидростроителей. В сентябре 2023 года стоимость строительства линии оценивалась в 2,5 млрд руб.

Нурий Бзасежев