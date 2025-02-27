Власти Краснодара заключили контракт по трамвайной линии в мкр Гидростроителей
Администрация Краснодара заключила контракт на проектирование трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в ходе отчета о работе мэрии за 2024 год.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По его словам, реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность одного из наиболее густонаселенных районов города. В сентябре 2023 года стоимость строительства линии оценивалась в 2,5 млрд руб. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что транспортный вопрос остается одной из ключевых проблем микрорайона, население которого значительно выросло за последние два десятилетия без соответствующего развития инфраструктуры.
В августе 2024 года сообщалось, что первый этап проектирования планируется завершить в первом квартале 2026 года. Городские власти намеревались провести торги на проектирование в сентябре и заключить контракт до конца 2024 года. Начало строительства трамвайной линии в мкр Гидростроителей запланировано на 2026 год.