Профессор Уральского медуниверситета Юрий Чугаев стал лауреатом премии «Знание»

Профессор кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и пульмонологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Юрий Чугаев стал лауреатом просветительской награды «Знание.Премия» в номинации «За просветительскую деятельность в университете», сообщили в обществе «Знание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор УГМУ Юрий Чугаев

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание» Профессор УГМУ Юрий Чугаев

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

Юрий Чугаев более 50 лет посвятил распространению медицинских знаний и внес значительный вклад в снижение детской смертности от туберкулеза. Он основал научную школу детской фтизиатрии Урала и разработал новые технологии диагностики и лечения туберкулеза у детей.

В 2023-2024 гг. Чугаев провел более ста выездных обучающих циклов на территориях УрФО, участниками которых стали около 3 тыс. врачей. Выступил с лекциями на многочисленных конференциях и съездах.

Торжественная церемония награждения прошла 27 февраля в Национальном центре «Россия». Награду Юрию Чугаеву вручил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам церемонии отметил важность просветительской деятельности и вдохновляющие традиции подвижнического труда.

Кроме того, просветительскую награду «Знание.Премия» получил тюменец Иван Зарубин в номинации «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования». Он работает в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства, занимается повышением мастерства работников сферы образования. Его просветительская деятельность охватывает более 10 млн человек.

Российским обществом «Знание» в 2021 году была учреждена главная просветительская награда страны «Знание.Премия». Она была создана для признания достижений деятелей просвещения, чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. Всего в 2024 году было получено 19 523 заявки из 89 регионов и 56 зарубежных стран.

Полина Щуцкая