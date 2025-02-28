На Кубани реализуют более 100 инвестпроектов в потребительской сфере

В Краснодарском крае реализуется более 100 инвестиционных проектов в потребительской сфере с общим объемом капиталовложений 50,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации краевого департамента потребительской сферы, 41 проект относится к торговле, 23 — к логистическим и распределительным центрам, 14 связаны с придорожным сервисом.

Кроме того, 7 проектов реализуются в сфере общепита, 9 — в сегменте бытовых услуг. Еще семь инициатив осуществляют в области автозаправочных станций.

«По итогам 2024 года реализовано 25 инвестиционных проектов на сумму 7,7 млрд руб. Благодаря этому в регионе создано более 1 тыс. рабочих мест»,— отметил руководитель департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный.

Глава ведомства также добавил, что объем инвестиций только за три квартала 2024 года в основной капитал без учета субъектов малого и среднего предпринимательства по потребительской сфере достиг 43,8 млрд руб., что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Нурий Бзасежев