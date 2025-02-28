Таможенники Сочи пресекли ввоз 200 пачек контрабандных сигарет

На границе Сочи с Абхазией сотрудники таможни пресекли ввоз 200 пачек немецких сигарет без российской акцизной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При проверке автомобиля ВАЗ 21043, направлявшегося в Россию, с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса сотрудники таможни обнаружили посторонние вложения. После демонтажа обшивки задних отсеков с обеих сторон машины специалисты нашли 200 пачек (4 тыс. штук) сигарет марки Chapman. На табачных изделиях не было российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Водитель признался, что сознательно скрыл товар от таможенного контроля, зная об ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию. Таможенники изъяли сигареты и использованную для их транспортировки машину.

В отношении нарушителя сотрудники возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ (незаконное перемещение через таможенную границу товаров и несоблюдение ограничений на ввоз продукции).

Мария Удовик