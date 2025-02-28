Сотрудницу нижегородского театра обвинили в подделке документов
Полиция расследует уголовное дело о подделке документов (ст. 327 УК РФ) в отношении сотрудницы нижегородского театра. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 46-летняя фигурантка при трудоустройстве в театр предъявила подложный диплом о высшем профессиональном образовании. Она признала вину в полном объеме.
В областной прокуратуре добавили, что уголовное дело возбуждено в отношении работницы Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.
Сотруднице театра могут назначить до 1 года лишения свободы.