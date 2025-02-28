Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудницу нижегородского театра обвинили в подделке документов

Полиция расследует уголовное дело о подделке документов (ст. 327 УК РФ) в отношении сотрудницы нижегородского театра. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 46-летняя фигурантка при трудоустройстве в театр предъявила подложный диплом о высшем профессиональном образовании. Она признала вину в полном объеме.

В областной прокуратуре добавили, что уголовное дело возбуждено в отношении работницы Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина.

Сотруднице театра могут назначить до 1 года лишения свободы.

Владимир Зубарев