В Баймакском районе четырехлетний ребенок получил травму при катании на тюбинге

Сибайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, 1 января семья с двумя детьми арендовала тюбинг на базе отдыха. Сотрудники базы допустили на один тюбинг двоих детей, в том числе четырехлетнего, без сопровождения взрослых. Из-за нарушения правил эксплуатации канатной дороги по достижении вершины горы тюбинг автоматически не отцепился, и ребенка зажало между элементами конструкции. Он получил травмы средней степени тяжести. Женщина, ожидавшая своей очереди на спуск, попыталась освободить ребенка, но сама получила травму, потеряв фалангу пальца. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, чтобы дать правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха.

По данным «Ъ-Уфа», ЧП произошло на базе отдыха «Ардан» в Баймакском районе.

Майя Иванова