Средняя зарплата ИТ-специалистов в Удмуртии превысила 85 тысяч рублей

Оборот ИТ-компаний Удмуртии составил почти 28 млрд руб по итогам 2024 года, сообщил в Telegram заместитель председателя правительства региона Тимур Меджитов. Это на 3,9% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя зарплата за год выросла на 18% и составила 86 тыс. руб. В отрасли насчитывалось 10,5 тыс. специалистов, что на 11% выше, чем годом ранее. Всего в регионе числилось 955 компаний в области информации и связи и более 1,6 тыс. ИП.

Налоговые поступления от ИТ-сектора составили более 3,8 млрд руб., прирост 6% за год. Отрасль занимает в консолидированном бюджете республики 2,4%.

Напомним , Удмуртия улучшила свои позиции в рейтинге регионов по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения, заняв 13-е место по итогам 2024 года.