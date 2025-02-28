Жительницу Магнитогорска приговорили к условному сроку за сообщение о теракте

Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновной местную жительницу в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ее приговорили к лишению свободы на три года условно и аналогичному испытательному сроку, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в сентябре прошлого года 53-летняя горожанка в состоянии алкогольного опьянения в кафе-шашлычной на улице Шоссе Дачное из хулиганских побуждений позвонила с телефона знакомой в службу спасения. Специалистам она сообщила, что в здании кафе-бара на улице Советской якобы заложена бомба. Информацию местной жительницы спасатели восприняли всерьез.

Фигурантка полностью признала вину. Исходя из обстоятельств совершенного преступления и личности виновной, суд назначил наказание в виде условного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска