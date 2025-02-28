В феврале восемь жителей Перми лишились своих автомобилей из-за долгов за тепло и горячую воду

В феврале 2025 года в ходе рейдов Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю и Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по взысканию долгов за тепло и горячую воду арест был наложен на восемь автомобилей неплательщиков. Новые способы фиксации транспортных средств должников позволили значительно увеличить темпы взысканий — только в феврале было арестовано столько же автомобилей, сколько за первую половину предыдущего года.

Все арестованные транспортные средства были перемещены на специализированную стоянку. Их владельцы смогут вернуть их только после полного погашения задолженности, включая оплату пени. Им также придётся компенсировать расходы на эвакуацию, хранение машин и внести исполнительский сбор.

«Современные методы фиксации автомобилей как на парковках, так и на городских улицах и трассах позволяют оперативно идентифицировать транспортные средства должников, а значит — безотлагательно накладывать аресты на это имущество. Это крайняя мера воздействия и каждый неплательщик уведомлен о таком риске. Но, к сожалению, есть те, кто игнорирует предупреждения и, в итоге, теряет дорогостоящее имущество. Работа по выявлению автомобилей должников будет расширяться, поэтому мы рекомендуем всем клиентам убедиться в отсутствии задолженности и своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать подобных последствий», — отмечает Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2025 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает совместную работу с ГУ ФССП в рамках информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!», направленной на повышение платёжной дисциплины среди населения.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»