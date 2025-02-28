Глава СКР хочет знать, почему нарушаются жилищные права 70-летнего саратовца

И.о. руководителя саратовского следственного управления Иван Михайлин проведет процессуальную проверку по обращению пожилого инвалида из п. Дубки о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ивану Михайлину предстоит доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а также о результатах проверки, когда она завершится. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее 70-летний саратовец, являющийся инвалидом, рассказал господину Бастрыкину о нарушении прав при переселении из аварийного жилья. Некоторое время назад пожилому мужчине предоставили квартиру на пятом этаже дома на ул. Центральной в поселке Дубки, в котором нет лифта. Пенсионер не может самостоятельно подняться в жилое помещение. Кроме того, в суд поступил иск о принудительном вселении его в эту квартиру. Заявитель не раз обращался в администрацию, но безрезультатно.

Павел Фролов