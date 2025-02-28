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Председатель совета директоров «Яртехуглерода» награжден почетным знаком

Председатель совета директоров АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова» Сергей Орлов награжден Почетным знаком города Ярославля I степени. Постановление об этом подписал и.о. мэра города Вячеслав Гаврилов.

Сергей Орлов

Сергей Орлов

Фото: Правительство Ярославской области

Сергей Орлов

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Орлов награжден «за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие города Ярославля и активную благотворительную деятельность».

Почетным знаком города Ярославля III степени награждены заведующая библиотекой — филиалом № 12 имени А.П. Чехова МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля» Валентина Викторова и руководитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Тюменцев.

Антон Голицын