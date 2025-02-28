67-летний житель Чистополя потерял 1,3 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях, участвуя в биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистополец потерял 1,3 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Чистополец потерял 1,3 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам потерпевшего, с ним через мессенджер связался неизвестный, выдававший себя за аналитика, и предложил заработать на биржевых торгах. Собеседник убедил мужчину открыть брокерский счет и пополнить его для участия в сделках.

Доверившись, мужчина зарегистрировался в поддельном приложении и перевел первые 230 тыс. руб. В личном кабинете на счету сумма увеличивалась, но при попытке вывести средства начались проблемы.

После этого чистополец обратился за помощью к неизвестному, выдававшему себя за аналитика, который пояснил ему, что вывести деньги можно только после крупного взноса. Мужчина перевел на счет еще более 1 млн руб. В общей сложности потерпевший потерял более 1,3 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в 2024 году жители Татарстана лишились около 5 млрд руб. из-за действий киберпреступников. По сравнению с 2023 годом количество преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 20,8%.

Артём Дергунов