Главу СК России заинтересовало дело о взятках в одной из больниц Невинномысска

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить подробности расследования дела о взятках в одной из больниц Невинномысска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела главврач одной из больниц города, вынудила подчиненного дать ей крупную сумму денег якобы для передачи в полицию, чтобы там прекратили преследование о взятке от пациентов. После обращение сотрудников с местное управление СК, было возбуждено уголовное дело.

Общественность опасается, что подозреваемой удастся избежать ответственности. Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела.

Николай Аксенов