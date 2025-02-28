Депутаты ХМАО направят на нужды военнослужащих около 178 млн рублей

На материально-техническое обеспечение военнослужащих из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) из депутатских фондов будет направлено почти 178 млн руб. в 2025 году, сообщила депутат думы ХМАО Лариса Белоцерковцева в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

На 42 заседании думы Югры председатель Борис Хохряков представил отчет о деятельности окружного парламента за 2024 год. Так, в прошлом году депутатами было принято 115 законов, включая 14 базовых и 101 изменение в действующие законы. Также были расширены меры социальной поддержки для участников спецоперации, членов их семей, детей-сирот, льготных категорий граждан, людей с инвалидностью и жителей сельских населенных пунктов.

Кроме того, на заседании депутаты поддержали инициативу правительства Югры по изменению условий назначения единовременных пособий для многодетных семей при подготовке ребенка к школе и поступлении в первый класс. Предел среднедушевого дохода семьи увеличен до двукратной величины прожиточного минимума, а единовременное пособие будет назначаться многодетным семьям вне зависимости от назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эти меры позволят большему числу семей получить государственную поддержку.

Напомним, в ноябре дума ХМАО одобрила во втором и заключительном чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы запланированы в сумме 406 млрд руб. На развитие социальной сферы региона планируется потратить 312 млрд руб., на национальную экономику, ЖКХ и охрану окружающей среды — 100,6 млрд руб.

Ирина Пичурина