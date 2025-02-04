В Ростовской области «Чебоко» увеличил объемы производства кофе на 35%

В Ростовской области производитель кофе «Чебоко» в 2024 году увеличил выпуск продукции до 1,4 млн кг, что на 35% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг», со ссылкой на владельца компании Сергея Старостина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ

Сергей Старостин пояснил, что рост объемов связан с расширением производственных мощностей. В начале прошлого года компания ввела в эксплуатацию новую производственную линию. Это позволило увеличить ежесуточную обжарку кофе до семи т. Около 90% сбыта всей продукции «Чебоко» приходится на предприятия сегмента HoReCa — кофейни и рестораны.

В целом с 2010 по 2020 годы кофейный рынок России показал положительную динамику в 10-20%. В последующие годы рынок сравнялся с чайным сегментом и показал ежегодный рост 5%.

Согласно данным системы «СПАРК», ООО «Чебоко» было зарегистрировано в мае 2012 года в Ростове. Гендиректором указана Ксения Микулич, учредителем — Екатерина Жолудова. Компания в основном занимается производством чая и кофе. За 2023 года ее выручка составила 560 млн руб., чистая прибыль — 2,8 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, донское ООО «Новые утиные фермы» (входит в группу компаний «Дамате») увеличило в Ростовской области производство мяса утки на 30%, до 18 тыс. т в убойном весе.

Снежана Стодольская