Бастрыкин поручил проверить рейдерский захват ТСЖ Ставрополе

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о захвате управления многоквартирным домом в Ставрополе, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Группа людей предложила жильцам свои услуги в качестве управляющей фирмы. Когда те отказались, они подделали документы, в которых были фальшивые подписи собственников квартир, подтверждавшие разрешение на управление домом.

«В октябре 2018 года фигуранты незаконно создали товарищество, получив доступ к лицевым счетам, на которые поступают денежные средства граждан по оплате коммунальных услуг и содержанию здания. В результате была похищена крупная сумма со счетов товарищества, которое в настоящее время признано банкротом»,— следует из материалов дела.

В СК возбудили уголовное дело, по которому проводится процессуальная проверка.

Николай Аксенов